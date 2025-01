En nu Mathieu Van der Poel kloppen? Niels Albert ziet mogelijkheid voor Thibau Nys op WK

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys is de man van de kampioenschappen dit seizoen. Onze landgenoot won zowel het EK als BK in het veldrijden.

Twee op twee, beter kan je eigenlijk niet doen. Thibau Nys won niet zoveel crossen als hij zelf graag zou willen deze winter, maar met het EK en het BK won hij wel de twee kampioenschappen waar hij aan de start stond.

“Het is ook hoe hij het zelf ziet en wil: élk weekend presteren en proberen te scoren. Reden waarom hij niet graag 'kampioenschapsrenner' wordt genoemd. Alle begrip. Feit is wel dat Thibau er op kampioenschappen altijd staat”, klinkt het bij Niels Albert in Het Laatste Nieuws.

En dan komt uiteraard de droom van het WK winnen naar boven. “Het zou fantastisch zijn mocht daar begin februari, in Liévin, ook nog eens een wereldtitel bijkomen. Maar we moeten realistisch blijven: in normale omstandigheden wordt dat altijd een prooi voor Van der Poel.”

Dan maar tevreden zijn met zilver of brons? “Al weet je maar nooit, natuurlijk. Ik wens het hem absoluut niet toe, maar ook Mathieu kan eens getroffen worden door ziekte of pech. In dat geval moet je klaar zijn om over te nemen en toe te slaan.”

Afwachten dus wat het wordt in Liévin. In ieder geval kunnen ze Thibau Nys al niet meer afpakken wat hij nu in handen heeft, de mooie dubbel van het EK en BK.