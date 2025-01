Lance Armstrong komt met stevige bekentenis: "Beste beslissing van mijn leven"

Lance Armstrong is een man van de grote bekentenissen. Nadat hij ooit aan Oprah Winfrey bekende doping te hebben genomen tijdens zijn carrière heeft hij nu iets heel anders opgebiecht.

Lance Armstrong heeft lange tijd te kampen gehad met een alcoholverslaving. Daar is hij nu van afgekickt. Dat laat hij weten via de sociale media.

Alcoholverslaving

"Mijn relatie met alcohol was verkeerd en niet langer een goeie zaak voor mij. Evenmin voor mijn familie, mijn vrienden, mijn team en mijn gemeenschap", aldus Armstrong op zijn sociale media volgens Sporza.

"Ik geloof dat alles in het leven bekeken moet worden als een pomp of een afvoer. Een aanwinst of een nadeel. Iets positiefs of iets negatiefs. Alcohol was dat tweede geworden voor mij. Dat was mijn beslissing. En vandaag voel ik dat het de beste beslissing was die ik ooit maakte."

Trots

"Zes maanden geleden liet ik vallen dat ik een stem in mijn hoofd hoorde waar ik eindelijk naar geluisterd had. Een jaar ver in dit avontuur kan ik die stem nog steeds horen. En ze zegt: 'Hey Lance, ik ben trots op je'. Dat maakt iedere keer mijn dag."

Net als Jan Ullrich kampt dus ook Lance Armstrong met de demonen van alcohol. Beiden hebben ondertussen al veel samengetraind - dat kan ook steun bieden.