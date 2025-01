Moet Thibau Nys daar nu al aan twijfelen? "Daar ga ik niet aan beginnen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys pakte vorig weekend zijn eerste trui als Belgisch kampioen veldrijden. De weg om vader Sven in te halen is echter nog heel erg lang.

Wat een jaar voor Thibau Nys tot dusver. Hij was lang niet gelukkig met zijn resultaten in het veld deze winter. Onze landgenoot had veel meer wedstrijden willen winnen.

Toch zet hij de twee belangrijkste titels wel op zijn naam tot dusver. De twee kampioenschappen die er al waren, het EK en het BK, heeft hij toch maar mooi op zijn naam gezet.

Al is de weg nog lang om vader Sven bij, laat staan in te halen. Die heeft in zijn hele carrière immers maar liefst negen keer het Belgische kampioenschap veldrijden gewonnen.

“Goh, daar ga ik niet aan beginnen”, aldus Thibau Nys bij VTM. “Dit is een ongelooflijke manier om mijn eerste Belgisch kampioenschap te winnen. Het is een van de mooiste wedstrijden die ik ooit gereden heb.”

Vader Sven genoot duidelijk van de eerste titel van zijn zoon, maar sprak ook over zijn negen titels. “Dat is een serieus record”, aldus Sven. “Misschien evolueert zijn carrière ook anders."

Daarmee verwijst hij duidelijk naar de carrière van Thibau op de weg. Mogelijk komt hij ooit in de situatie waarin Wout van Aert en Mathieu van der Poel nu zitten, dat de weg veel belangrijker wordt dan de cross.

Tijd zal moeten uitwijzen hoe het allemaal zal lopen. “Je moet ook wat geluk hebben. Maar hij is er alvast vroeger aan begonnen dan ik”, besluit vader Sven.