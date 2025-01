Plooien gladgestreken met Remco Evenepoel: "A nice guy, goed gesprek en koffie met hem gehad"

Remco Evenepoel kwam begin 2023 in aanvaring met een vlogger. Ondertussen lijken de plooien helemaal gladgestreken.

Begin 2023 probeerde de Oekraïense vlogger Artem Shcherbyna op een training van Remco Evenepoel in diens wiel te blijven. Maar onze landgenoot was daar niet blij mee.

Evenepoel riep stop en maakte met een handgebaar duidelijk dat de vlogger ermee moest stoppen. De video heeft op YouTube ondertussen bijna een miljoen views en meer dan 500.000 op Instagram.

Shcherbyna blijft zijn ding echter doen en probeert in Calpe in Spanje ook nu nog bekende renners te volgen tijdens hun trainingsritjes, altijd met de camera aan.

In een interview met Het Belang van Limburg laat Shcherbyna weten dat de plooien met Remco Evenepoel na het incident gladgestreken zijn. “Misschien had Remco toen gewoon niet zijn dag”, herinnert Shcherbyna zich. “Alles is oké nu. Remco is echt a nice guy. Vorig jaar zag ik hem hier opnieuw, we hadden een goed gesprek en dronken een koffie samen.”

De Oekraïner heeft ook een mooie boodschap voor Evenepoel. “We hebben daarna ook nog samen gereden. Ik hoop dat hij goed herstelt van zijn blessures en dat hij snel weer naar Spanje kan komen om te trainen.”