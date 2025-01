Seizoen van Justine Ghekiere begint vrijdag, met nummer 1 op de rug

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Justien Ghekiere werd eind vorig jaar wereldberoemd in ons land. De guitige West-Vlaamse hielp Lotte Kopecky op magistrale wijze aan de wereldtitel.

Vrijdag gaat het nieuwe wielerjaar van start met de Tour Down Under voor de vrouwen. Daar is ook onze landgenote Justine Ghekiere van AG Insurance-Soudal van de partij.

Het is ondertussen de negende editie voor vrouwen, die verspreid wordt over drie dagen. Komende week wordt ook de versie voor de mannen gehouden.

“We hebben Willunga Hill al verkend. Ik denk dat de klim me ligt”, zei onze landgenote zopas op een persmoment van de ploeg.

Al is er natuurlijk één spelbreker. “Ik moet zien hoe ik reageer op de hitte. Het is heel warm hier, voor iemand die uit België komt, uit de sneeuw.” De temperatuur loopt op tot 32 graden op dit moment in Australië.

Omdat de Australische Sarah Gigante, vorig jaar eindwinnares van de Tour Down Under, ontbreekt door blessures draagt Ghekiere het rugnummer 1.