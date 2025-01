📷 Nieuw, maar ook weer niet: Jasper Philipsen stelt nieuwe outfit van Alpecin-Deceuninck voor

Alpecin-Deceuninck heeft als laatste ploeg zijn nieuwe uitrusting voor 2025 voorgesteld. De ploeg van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel grijpt terug naar het shirt van de Tour.

Terwijl heel wat teams in december en begin januari al hun nieuwe uitrusting hadden voorgesteld, bleef Alpecin-Deceuninck achterwege. De ploeg van de broers Roodhooft trainde de afgelopen weken in het shirt van 2024.

Vorig jaar kondigde Alpecin-Deceuninck na afloop van het veldritseizoen zijn nieuwe shirt aan, toen een blauwe jeansprint. In de Tour de France pakte de ploeg dan weer uit met een grijze jeans-outfit voor sponsor Alpecin.

Alpecin-Deceuninck in het grijs

Dat wilde toen zijn Grey Attack-shampoo, die grijs haar moet tegengaan, promoten. Voor het shirt van 2025 grijpt Alpecin-Deceuninck terug naar het grijze shirt, maar is het de jeansprint achterwege gelaten.

Jasper Philipsen stelde het nieuwe shirt van de ploeg voor in een video. Vanaf 21 januari rijdt het team voor het eerst met zijn nieuwe outfit in de Tour Down Under, de eerste WorldTour-koers van het jaar.

Ook Mathieu van der Poel zal dit jaar in de grijze outfit rijden, maar met regenboogbandjes, nadat hij zijn regenboogtrui moest afstaan aan Tadej Pogacar. Na het WK in Zürich zette Van der Poel een punt achter zijn seizoen op de weg en reed dus geen wedstrijd meer in een normale uitrusting sinds 2023.