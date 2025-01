Cian Uijtdebroeks haalt opgelucht adem en is duidelijk: "Daar ben ik niet echt mee bezig"

Voor Cian Uijtdebroeks werd zijn eerste jaar bij Visma-Lease a Bike geen groot succes. Het Belgische talent kreeg wel duidelijkheid over een blessure waar hij mee sukkelde.

Met opgaves in de Ronde van Catalonië, de Giro en de Vuelta was 2024 geen topjaar voor Cian Uijtdebroeks. In 2023 werd Uijtdebroeks bij zijn debuut in een grote ronde nog achtste in de Vuelta, maar bevestigen lukte dus niet.

Vooral in de Vuelta had Uijtdebroeks problemen. Met klachten die leken op een vernauwing van de liesslagader werd het ergste gevreesd, maar Uijtdebroeks bleek problemen na onderzoek te hebben met zijn rug.

Rugprobleem van Uijtdebroeks van de baan

"De problemen van vorig jaar zijn opgelost", zegt Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad. "We hebben daarom heel veel aandacht gegeven aan het oplossen van mijn rugproblemen. Intussen voel ik mij opnieuw goed op de fiets, ik ben klaar om opnieuw te koersen."

Voor een terugval heeft Uijtdebroeks geen schrik. Hij deed al lange inspanningstesten bergop en Uijtdebroeks voelde op geen enkel moment een uitstraling naar zijn been. De problemen lijken dus van de baan te zijn.

Schrik heeft Uijtdebroeks dan ook niet. "Daar ben ik niet echt mee bezig. Ik rijd gewoon zo hard als ik kan." Met de huidige aanpak is Uijtdebroeks er ook van overtuigd dat zijn probleem opgelost zal geraken. Zijn focus gaat dus weer volledig naar presteren.