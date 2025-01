Hoop op duel tussen Van der Poel en Van Aert de kop ingedrukt: "Bijna onmogelijk"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Komt Mathieu van der Poel dit jaar aan de start van de Giro? De organisatie onderhandelt met grote renners, maar Thijs Zonneveld acht de kans klein dat Van der Poel ook aan de start zal staan.

Met Wout van Aert en Primoz Roglic komen voorlopig maar twee van de 'Grote Zes' aan de start van de Giro dit jaar. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar lijken voor de Tour en Vuelta te kiezen, Remco Evenepoel ligt in de lappenmand.

Wat Mathieu van der Poel betreft is er nog geen duidelijkheid. De organisatie onderhandelt dus met met grote renners, maar wie dat zijn is niet duidelijk. In 2022 reed Van der Poel al eens de Giro en won toen de eerste rit.

Zonneveld verwacht Van der Poel niet in de Giro

Het wordt dit jaar een aparte Giro met een minder lastig parcours en dus ook minder zware bergritten. Toch acht Thijs Zonneveld het weinig waarschijnlijk dat Mathieu van der Poel in Albanië aan de start zal staan.

"Het is natuurlijk ook een parcours waar Van der Poel wel eens oren naar zou kunnen hebben, maar de Tour lijkt met de eerste week ook voorgesorteerd te hebben op de komst van Van der Poel", zegt hij bij AD.

"En met het wereldkampioenschap mountainbiken in het achterhoofd is de combinatie Giro-Tour bijna onmogelijk, vooral als hij nog een druk voorjaar gaat rijden", zegt de Nederlandse analist nog.