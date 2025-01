Baas van de Giro noemt de namen van toprenners die al toegezegd hebben: "Tegen eind deze maand nog meer"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Giro d'Italia heeft zijn parcours voor 2025 voorgesteld. Het wordt zeker niet de zwaarste editie van de Ronde van Italië.

Het aantal tijdritkilometers is beperkt, net als het aantal zware bergetappes. De Giro stelde zijn parcours voor dit jaar voor en dat is niet het zwaarste van de voorbije jaren.

Mauro Vegni, de grote baas van de Giro, liet op de voorstelling maandagavond weten dat nog niet alle grote namen bekend zijn voor deelname dit jaar.

“We zijn nog steeds bezig met onderhandelen met grote renners”, vertelt hij aan Cyclingnews. “Sommigen hebben al gezegd dat ze de Giro gaan doen en sommigen van niet, maar ik hoop dat we eind deze maand precies weten wie wel en niet van start gaan in Albanië.”

Enkele namen zijn wel al zeker. Maandagavond noemde Vegni al Primoz Roglic, Juan Ayuso, Jai Hindley, Olav Kooij en Antonio Tiberi. Na de mediadag van Visma Lease a Bike vandaag mag je daar ook nog eens Wout van Aert aan toevoegen.

Maar Vegni wil duidelijk nog wat meer grote namen. Hij hoopt op Tadej Pogacar, door een passage in Slovenië in het parcours op te nemen, maar de kans lijkt klein dat de Sloveen toezegt. Dan is er wellicht meer kan dat Mathieu van der Poel naar Italië afzakt.

De Nederlander gaf al aan dat hij eigenlijk weinig zin heeft in de Tour de France dit jaar. Het parcours van de Giro van dit jaar lijkt best wel te matchen met het profiel van de renner van Alpecin-Deceuninck.