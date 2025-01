Mag Thibau Nys dromen van de Tour? Lidl-Trek hakt eerste knoop door

Lidl-Trek heeft een deel van het programma van kopman Mads Pedersen bekendgemaakt. Thibau Nys mag daardoor beginnen dromen van de Tour.

Na het WK veldrijden richt Thibau Nys zich weer volop op het wegwielrennen. Hij zal dit jaar onder meer enkele heuvelklassiekers rijden met de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, waar hij meteen een favoriet is voor de zege.

Daarna gaat Nys zijn debuut maken in een grote ronde, maar er staat nog niet vast of hij in de Giro, de Tour of de Vuelta aan de start staat. De voorkeur van Nys lijkt naar de Tour te gaan, omdat het goed te combineren is met het veldrijden.

Pedersen niet, Nys wel naar de Tour?

Een andere kopman van de ploeg, Mads Pedersen, heeft alvast bekendgemaakt dat hij dit jaar de Giro en de Vuelta zal rijden. Sprinter Jonathan Milan zal de Tour wel rijden, hij gaat de concurrentie aan met Jasper Philipsen en Tim Merlier.

Doordat Pedersen de Tour niet rijdt en er heel wat ritten voor punchers zoals Nys zijn in de Tour, lijkt de weg open te liggen voor de Belgische kampioen veldrijden. Al is daar tot op heden nog geen zekerheid over.

Eerst werkt Nys nog vier opdrachten af in het veld. Zondag rijdt hij de Wereldbeker in Benidorm, ook in Maasmechelen (25/01) en Hoogerheide (26/01) staat hij aan de start. Nys sluit zijn seizoen in het veld af met het WK in Liévin op 2 februari.