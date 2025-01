Michel Wuyts zucht bij uitspraak van Sven Nys over zoon Thibau: "Toe nu, Sven"

Thibau Nys pakte op indrukwekkende wijze de Belgische titel veldrijden. Michel Wuyts is echter voorzichtig met grote uitspraken over de toekomst van Nys.

Na de Europese titel veldrijden in november kroonde Thibau Nys zich in Heusden-Zolder tot Belgisch kampioen veldrijden. Voor de jonge Nys al zijn tweede titel in enkele maanden tijd dus, naast overwinningen in Overijse en Lokeren.

Ook op de weg imponeerde Thibau Nys vorig jaar. Met negen overwinningen, waarvan vijf in de WorldTour, deed Nys het bijzonder goed. Vooral daar heeft hij zijn vader Sven Nys al lang voorbij gestoken qua resultaten.

Wuyts is voorzichtig over Nys

Na zijn Belgische titel in Heusden-Zolder sprak vader Sven vol lof over zijn zoon Thibau. "Thibau staat qua koersdoorzicht, fysieke kracht en explosiviteit verder dan ik ooit gestaan heb." Michel Wuyts begrijpt het niet.

"Zucht. Schoon gezegd. Maar toe nu, Sven. Ik herinner mij wel het geduld waarmee je in Gavere tot de laatste klim wachtte om Vervecken met een monsterjump tot schildknaap te degraderen", zegt Wuyts bij HLN.

Wuyts verwijst ook nog naar het BK in Hofstade waar Nys Wellens klopte in een spannende strijd. "Ik concludeer dat ook jij, als liefhebbende vader, snel vergeet. Nu stellen dat de crosser Thibau hogere toppen zal scheren dan pa-kannibaal is uiterst voorbarig."