Toon Aerts spreekt klare taal over Wout van Aert: "Hoeven ons toch geen illusies te maken?"

Toon Aerts boekte in Otegem zijn eerste zege sinds zijn comeback na zijn schorsing. In Benidorm ziet hij zichzelf echter niet als favoriet.

Maandag in Otegem won Toon Aerts nog de herkansing van het BK, zondag staat Aerts aan de start in Benidorm. Door zijn schorsing was Aerts er de voorbije twee edities niet bij, maar hij weet nu al waar hij aan toe is.

"Ik reed deze cross nog nooit maar volgde hem wel op televisie en al snel maakte ik de conclusie dat het parcours niet echt mijn ding is", zegt Aerts bij Belga. "De conditie is wel goed, dat bewees ik met afgelopen maandag winst in Otegem."

Aerts wil nog altijd presteren in de Wereldbeker, waar hij tweede staat in het klassement op 24 punten van leider Michael Vanthourenhout. "Alles zal moeten meezitten als ik nog aanspraak wil maken op het eindklassement."

Aerts schuift Van Aert naar voren als topfavoriet

"Bovendien start Wout van Aert zondag. Hij is en blijft de topfavoriet. De rest rijdt er voor de dichtste ereplaats. We hoeven ons toch geen illusies te maken? Bekijk zijn cross in Dendermonde eens, dan weet je genoeg."

Na de cross in Benidorm blijft Aerts nog enkele dagen in Spanje om enkele duurtrainingen af te werken. Daarna keert hij terug naar België voor de twee resterende manches van de Wereldbeker in Maasmechelen en het Nederlandse Hoogerheide.