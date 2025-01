Deze negen Belgen mogen op goed nieuws rekenen van bondscoach De Clercq voor WK veldrijden

Maandag maakt bondscoach Angelo De Clercq zijn selectie voor het WK veldrijden bekend. De Wereldbeker in Benidorm zou de laatste knopen doorhakken en de laatste naam lijkt ingevuld.

België mag nu zeker met negen renners aan de start staan van het WK veldrijden. Van zeven plekken was België zeker, Europees kampioen Thibau Nys zorgde voor een achtste plek. En ook de winnaar van de Wereldbeker mag aan de start staan.

Dat wordt met nog twee manches zeker een Belg. De eerste zes in het klassement van de Wereldbeker zijn Belgen, nummer zeven Van der Haar staat op 84 punten van leider Vanthourenhout. Er zijn nog maximaal 80 punten te verdienen in de laatste twee manches.

Krijgt Adams laatste WK-plaats van De Clercq?

Acht Belgen zijn zo goed als zeker van hun selectie voor het WK. Dat zijn Thibau Nys, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Toon Aerts, Niels Vandeputte, Joran Wyseure en Emiel Verstrynge.

Alleen over de negende en laatste plaats is er nog wat onduidelijkheid. Jens Adams, Toon Vandebosch en Witse Meeussen strijden voor die plek. Adams had al de beste papieren en was ook in Benidorm de beste van de drie.

Adams werd twaalfde, Vandebosch 16de en Meeussen 25ste. Tenzij De Clercq nog een verrassing uit zijn hoed tovert wordt Adams wellicht de negende renner in de Belgische selectie op het WK veldrijden.