📷 Lotte Kopecky duikt op tijdens Wereldbeker in Benidorm in opvallende rol

Opvallende aanwezige tijdens de Wereldbeker in Benidorm was Lotte Kopecky. Niet in het veld, wel om haar ploeggenotes aan te moedigen.

Voor de veldrijders komt de cross in Benidorm op het goede moment op de juiste plaats op de kalender. Zo kunnen ze na de nationale kampioenschappen naar Spanje trekken om te trainen en ondertussen ook een cross rijden.

Voor de wegrenners is de cross in Benidorm dan weer de perfecte ontspanning tussen de trainingen door. Tiesj Benoot moedigde ploegmaat Wout van Aert aan, ook Lotte Kopecky dook er op. Zij had twee ploeggenotes in koers.

Kopecky moedigt Schreiber en Vas aan

De Luxemburgse Marie Schreiber werd knap derde in Benidorm, na winnares Fem van Empel en Lucinda Brand. De Hongaarse Blanka Vas werd dan weer vijfde, de twee rensters van SD Worx-Protime deden het dus goed.

Kopecky was in Benidorm samen met haar ploeggenote Guarischi. Na de cross werd Kopecky gespot met een van de fietsen van Schreiber of Vas op de schouder waarmee ze richting de bus van SD Worx-Protime stapte.

Donderdag staat de ploegvoorstelling van SD Worx-Protime op het programma, daar zal meer duidelijk worden over het programma van Lotte Kopecky in 2025. Haar focus zal weer liggen op de klassiekers, met in de zomer ook de Tour als doel.