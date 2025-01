Met Van der Poel en Van Aert: Bart Wellens zegt wat het allermooiste crossmoment zou zijn

Het veldritseizoen heeft ons tot nu toe nog niet ontgoocheld. En ook de toekomst belooft enorm veel mooie dingen te brengen.

Thibau Nys heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Onze landgenoot pakte de Europese en de Belgische titel, al wou hij zelf nog wat meer crossen gewonnen hebben.

Al is het niet gemakkelijk, want Nys wil zich ook profileren als wegrenner en dan moet hij in de winterperiode de nodige stages volgen.

Toch blijft cross ook zijn ding. “Hoe Thibau in de laatste ronde op dat klimmetje wegreed, dat hebben we de voorbije jaren alleen van Van Aert en Van der Poel gezien”, zegt Bart Wellens in Het Nieuwsblad.

De explosiviteit is duidelijk een onderdeel van de cross, maar daar zijn heel wat wegrenners jaloers op. En er is nog veel progressiemarge, want Nys is nog heel erg jong.

Bart Wellens durft zelfs even te dromen. “Het allermooiste voor hem zou zijn om ooit wereldkampioen te worden met aan de ene kant Van Aert en aan de andere kant Van der Poel naast hem, maar dat gaat wellicht nooit gebeuren”, besluit hij.