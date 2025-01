Niels Albert durft ergens nog wel te dromen maar ziet het somber in voor Wout van Aert

Als hij Wout van Aert bezig ziet in de cross, durft Niels Albert nog te dromen. De realist in hem zegt echter niet enkel dat Van Aert er niet bij zal zijn op het WK maar ook dat Wout niet zal winnen in Maasmechelen.

De vierde plaats van Van Aert in Benidorm doet Niels Albert niet panikeren. "Ik ben ervan overtuigd dat we in Maasmechelen een frissere en dus betere Van Aert zullen zien", zegt de tweevoudig wereldkampioen in HLN. "En vooral een supergemotiveerde versie, gretig om nog één sterke cross te rijden tegen Mathieu. Dan heb ik het in de eerste plaats over mee het spektakel verzorgen."

"Winnen is nog een andere zaak op Terhills", waarschuwt Albert. Dat wordt voor Van Aert dus geen evidentie op de oude mijnterril van Eisden. "Op het eerste gezicht niks bijzonders, maar die talrijke kantjes en korte bochtjes, het draaien en keren, maken ook dit tot een intervalcross. Iets dat meeer past in het kraam van Van der Poel en Nys."

Van Aert WK-rijp als hij wint in Maasmechelen

Dan is er maar één conclusie mogeliijk. "Wout dreigt opnieuw het onderspit te moeten delven. Zeker tegen een Mathieu in volle WK-flow. Het tegendeel zou verbazen." Van der Poel zal inderdaad de bevestiging willen dat hij klaar is voor het WK. Dat vermindert de kans van een zege voor Van Aert. "Stel dat Van Aert er iedereen van het kastje naar de muur rijdt, ja dan... is hij WK-rijp."

De gedachte alleen al is genoeg om Niels Albert van een knotsgek scenario te laten dromen. "Beeldt u het even in, zeg. Winnen en dan achteraf doodleuk aankondigen: 'ik doe mee!' Hoe cool zou dat niet zijn? Ha! Dromen mag, hé. Al vrees ik dat het voor ons, Belgen, daarbij zal blijven." Die kans is inderdaad bijzonder groot. Van Aert heeft nog niet het minste signaal getoond om terug te willen komen op zijn plannen.

Van Aert zou Albert moeten verrassen

De zegeteller van Wout van Aert in dit veldritseizoen staat voorlopig op twee. Daar zal het bij blijven, tenzijj hij Albert zaterdag kan verrassen.