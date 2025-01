Ondanks alle contrasten: Jurgen Foré komt met opvallende uitspraak over Patrick Lefevere

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Sinds 1 januari is Jurgen Foré de nieuwe CEO van Soudal-QuickStep. Hij stapt daarmee in de voetsporen van Patrick Lefevere.

Het zijn grote schoenen die Jurgen Foré bij Soudal-QuickStep moet vullen, maar hij is helemaal klaar voor de uitdaging. Er zal zeker een soort van stijlbreuk komen.

“Het is wat zoeken geweest voor mij toen ik hier toekwam”, vertelt Foré aan Het Laatste Nieuws. “Tuurlijk zijn er mensen die hier van alles achter zoeken, maar ik zie het als een natuurlijk proces. Patrick is 70. Die mens kan toch geen organisatie van 200 man blijven runnen?”

Lefevere was het duidelijk beu en Foré zal de boel nog verder uitbouwen. De ambitie was weg bij The Godfather. De verstandhouding zit bijzonder goed tussen Foré en Lefevere.

“Professioneel wel. Privé kennen we elkaar niet. Maar het zegt wel iets dat Patricia ‘op den bureau’ blijft werken. Jurgen heeft haar dat gevraagd”, reageert Lefevere.

Waarop Foré met een opvallende uitspraak uitpakt. “Misschien zal Patrick dat niet graag horen, maar ik zie in hem een beetje een vaderfiguur.”

Lefevere moet er wel mee lachen, al maakt hij ook snel een rekensommetje. “Hela, we schelen niet zo veel in leeftijd, hé. Ik zou een jonge papa geweest zijn”, besluit hij.