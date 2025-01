Thibau Nys schept al stukje duidelijkheid over de Tour en WK op de weg: dit kan zijn kansen enorm doen stijgen

Thibau Nys doet het voortreffelijk in het veld, maar ook op de weg lonkt een belangrijk seizoen. De Tour, het WK, nog een ander kampioenschap? Er zijn wel wat opties.

Wat we zeker weten, is dat Thibau Nys dit jaar voor de allereerste keer een grote ronde zal rijden. Welke dat is, is nog niet bekend. Velen denken aan de Tour, omdat Lidl-Trek met Jonathan Milan een snelle man voor de vlakke sprints uitspeelt als kopman. Voor de etappes met de lastigere aankomsten lijkt er dus wel een opening te zijn.

"Ik mag nog niet zeggen of ik de Tour rijd, om de simpele reden dat ik het nog niet weet", zegt Nys aan Het Laatste Nieuws. Het is wel een reële mogelijkheid. "Het ligt open, maar is nog niet beslist. Het wordt Tour of Vuelta." Dat onze jonge landgenoot niet naar de Giro gaat, is dus de enige beslissing die al genomen is op vlak van de grote ronden.

Waalse klassiekers bepalen Tour-kansen Thibau Nys

Het 22-jarige talent overlegt uiteraard met zijn ploeg Lidl-Trek wat het beste is om te doen. "Er lopen gesprekken over, maar ik heb nooit gezegd dat ik per se de Tour wil rijden. Als ik echt boven mezelf uitstijg in de Waalse klassiekers, is de kans groot dat ik er bij ben", weet hij te verklappen. Nu gaan we die wedstrijden met extra aandacht volgen.

Ondertussen zet bondscoach Serge Pauwels de deur ook op een kier om Nys als medekopman mee te nemen naar het WK. Daar lijkt de renner zelf voor te passen. "Het WK in Kigali gaat te laat komen voor mijn seizoen. Het telt ook te veel hoogtemeters en is op hoogte... Ik denk niet dat ik mezelf en de nationale ploeg iets kan bijbrengen daar."

EK wordt wellicht ook moeilijk

Pauwels dacht dat Nys misschien ook iets zou zien in het EK, maar dat staat nog later op de internationale wielerkalender.