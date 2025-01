Wout van Aert laat er zich nog eens met scherpe bewoordingen over uit: "Dat was het plan in de kranten, maar..."

Velen willen hun mening kwijt over de ambities waar Wout van Aert mee naar de Giro moet trekken. Niemand zal hem van gedacht veranderen: klassementsambities koestert hij niet.

Wout van Aert heeft al benadrukt dat hij geen enkele intentie heeft om in de Ronde van Italië een klassement na te streven, hoewel enkele analisten vinden dat het met het parcours van de volgende editie binnen zijn mogelijkheden ligt. Bij VELO zet Van Aert nog eens de puntjes op de i over die piste. "Dat was nooit mijn plan", klinkt het.

Volgens Van Aert is het iets wat de media in het leven hebben geroepen, veel meer dan dat het ooit gespeeld heeft binnen Visma-Lease a Bike. "Dat was het plan in de kranten, maar niet mijn plan. We hebben in het klassement plannen met Simon Yates. Olav Kooij en ik zullen voor ritzeges gaan", zweert hij bij de gekozen aanpak.

Van Aert ziet bijna elke dag kansen

Wat Wout van Aert sterkt in zijn overtuiging dat hij de juiste keuze heeft gemaakt, is dat het aantal ritzeges op papier wel eens niet gering kan zijn. "Als ik kijk naar het parcours, dan zijn er bijna elke dag kansen", verzekert WVA. "Er zijn veel overgangsetappes, er zullen wat massasprints zijn voor Olav en we zullen Simon ondersteunen in de bergen."

Zijn mening is klaar en helder, maar het is ook begrijpelijk dat de optie van een klassement rijden op tafel wordt gegooid. Het voorgestelde parcours is naar Giro-standaarden behoorlijk licht. De steile monsterachtige beklimmingen uit andere edities blijven achterwege. Waarom het dan niet een keertje proberen, nu de gelegenheid zich voordoet?

Van Aert blijft bij zijn mening

Het lijkt allemaal onvoldoende om Wout van Aert van mening te doen veranderen. Hij blijft ritzeges vooropstellen.