Wout van Aert wil er niet van weten: "Ik zie het totaal niet zitten"

Met een jaar vertraging zal Wout van Aert dan toch aan de start van de Giro staan. Over zijn doelen is hij wel heel duidelijk.

Vorig jaar wilde Wout van Aert een eerste keer deelnemen aan de Giro, maar moest uiteindelijk afhaken door de blessures die hij opliep in Dwars door Vlaanderen. Dit jaar waagt Van Aert een nieuwe kans.

Een jaar geleden werd al eens geopperd dat Van Aert voor een klassement zou kunnen rijden in de Giro en die discussie steekt nu alweer de kop op. Enkele Nederlandse analisten zien dan ook kansen voor Van Aert.

Geen klassement, wel etappes voor Van Aert

Zelf lijkt Van Aert daar weinig zin in te hebben. "Ik zal in de Giro zeker niet mikken op het klassement. Dat is nooit een project geweest dat ter discussie stond, en ik zie het totaal niet zitten", zegt Van Aert bij Het Laatste Nieuws.

Want Visma-Lease a Bike trekt met nieuwkomers Simon Yates als klassementsrenner naar de Giro voor het team. Van Aert richt zich samen met Olav Kooij op het winnen van etappes. En Van Aert ziet bijna elke dag kansen.

Vorig jaar won Van Aert zo ook drie ritten in de Vuelta en was het leider in het punten- en bergklassement. In de Giro wil Van Aert ook graag de roze trui dragen, dan zal hij in de drie grote rondes eens leider zijn geweest.