Krijgt droom van Thibau Nys een knauw? Drie grote concurrenten krijgen goed nieuws

Thibau Nys wordt door velen naar voren geschoven als een van de favorieten voor de Waalse Pijl. Hij krijgt naast Tadej Pogacar echter nog drie andere potentiële concurrenten.

Dit jaar waagt Thibau Nys zich voor het eerst aan de heuvelklassiekers in het voorjaar. In de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl komt Nys al zeker aan de start, achter Luik-Bastenaken-Luik staat er nog een vraagteken.

Vooral in de Waalse Pijl wordt Nys bij de topfavorieten voor winst gerekend. De Muur van Hoei (1,3 km aan 9,8% gemiddeld) lijkt op zijn lijf geschreven te zijn. Op zo'n steile aankomsten toonde Nys in 2024 al zijn kwaliteiten.

Nys weet ook dat hij een kanshebber is in de Waalse Pijl. "De aankomst mij ligt. Ik heb de Muur van Hoei al heel vaak opgereden. De lengte van de inspanning ligt mij perfect en mijn gewicht (65 kilogram, nvdr.) speelt ook in mijn voordeel", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

Alaphilippe, Hirschi en Pidcock krijgen goed nieuws

Met Tadej Pogacar moest Nys al rekening houden, maar de organisatie heeft nu ook zijn wildcards uitgedeeld. Die gaan onder meer naar de Zwitserse teams Tudor Pro Cycling en Q36.5 Pro Cycling. En die twee ploegen hebben kanshebbers op winst.

Bij Tudor rijden sinds dit jaar Julian Alaphilippe en Marc Hirschi. Alaphilippe won de Waalse Pijl in 2018, 2019 en 2021, Hirschi in 2020. Q36.5 Pro Cycling kan dan weer Tom Pidcock, zesde in 2021, aan de start brengen. Renners waarmee Nys rekening zal moeten houden.