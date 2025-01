Tadej Pogacar krijgt stevige waarschuwing van ploegmaat van Wout van Aert voor de Tour

Visma-Lease a Bike moest dit jaar het hoofd buigen voor Tadej Pogacar in de Tour. De Nederlandse ploeg wil het de Sloveen dit jaar opnieuw een pak moeilijker maken.

Na een jaar afwezigheid staat Tadej Pogacar dit jaar weer aan de start in enkele Vlaamse klassiekers. De wereldkampioen zal in de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen aan de start komen.

In de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen gaat Visma-Lease a Bike de concurrentie aan met de Sloveen met Wout van Aert én Matteo Jorgenson. De Amerikaan won vorig jaar Dwars door Vlaanderen en werd vijfde in de E3.

Jorgenson waarschuwt Pogacar voor de Tour

In de Tour gaat Vingegaard opnieuw de strijd aan met Pogacar. "Het is geen garantie dat Pogacar dit jaar even sterk zal zijn als in 2024. Vorig jaar viel alles op de juiste plaats voor hem", zegt Matteo Jorgenson bij Sporza over Pogacar.

De Amerikaan, die vorig jaar achtste werd in de Tour, denkt ook dat Visma-Lease a Bike Pogacar meer weerwerk zal kunnen bieden. Eerst en vooral omdat kopman Jonas Vingegaard vorig jaar niet met de ideale voorbereiding aan de start kwam door zijn zware val in het Baskenland.

Meesterknecht Sepp Kuss moest ook forfait geven voor de Tour na een corona-infectie. "Nu zal Sepp er wel bij zijn, samen met (nieuwkomer) Simon Yates. Dat maakt onze klimtrein veel sterker dan in de vorige Tour", waarschuwt Jorgenson Pogacar nog.