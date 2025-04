🎥 Tadej Pogacar opnieuw veel te sterk in de Ronde van Vlaanderen, Van Aert valt net naast het podium

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De wereldkampioen loste iedereen op de Oude Kwaremont en reed solo naar Oudenaarde.

Het was in tegenstelling tot vorig jaar een zonovergoten Ronde van Vlaanderen, alle omstandigheden. voor een topkoers waren dus aanwezig. Voor Mathieu van der Poel ging het op 125 kilometer van de streep wel mis.

De drievoudige winnaar ging in de aanloop naar de Eikenberg tegen de grond, maar kon toch weer verder. Daarna was het wachten op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, waar Pogacar de koers in brand stak.

Van Aert, Van der Poel, Jorgenson en Pedersen konden nog volgen. Het was het startsein voor een finale van zo'n 55 kilometer. De wereldkampioen viel op elke beklimming aan en probeerde iedereen te kraken.

Op de Taaienberg viel een eerste beslissing toen enkel Van der Poel en Pedersen nog konden volgen. Van Aert, Jorgenson, Stuyven en Benoot konden niet volgen, maar net voor de laatste beklimming van de Oude Kwaremont kwam alles weer samen.

Van Aert anticipeerde nog even door wat voorsprong te nemen, Pogacar vloog hem voorbij en reed ook Van der Poel uit het wiel. De Nederlander kraakte helemaal en moest in het wiel bij Van Aert nestelen samen met Pedersen en Stuyven.

Pogacar reed steeds verder weg, ook met de wind in het nadeel tegen de vier achtervolgers. De wereldkampioen won met een minuut voorsprong, waar Pedersen het sprintje won voor Van der Poel en Van Aert, die vrede moest nemen met plek vier.

