Nieuwkomer van Soudal Quick-Step blijft op zijn honger zitten: "Hetzelfde als bij Ineos"

Een van de nieuwkomers bij Soudal Quick-Step dit seizoen is de Britse kampioen Ethan Hayter. Al ondervindt hij wel al eenzelfde probleem als bij zijn ex-ploeg INEOS Grenadiers.

Ethan Hayter (26) maakte in zijn eerste jaren bij de profs veel indruk. In 2021 won de Brit negen keer, in 2022 zes keer. Maar dat viel de laatste twee jaar stil. In 2023 won hij twee keer, vorig jaar was het Brits kampioenschap op de weg de enige zege van Hayter.

Volgens Hayter komt dat onder meer doordat hij bij INEOS Grenadiers geen grote ronde meer reed sinds de Vuelta van 2022. In zijn enige grote ronde tot nu toe kwam Hayter in de tiende etappe niet meer aan de start door een positieve coronatest.

Vorig jaar werd Hayter een deelname aan de Giro beloofd en zou hij als voorbereiding ook in Algarve en Tirreno-Adriatico rijden. "Maar net voor mijn eerste koersdag verdween ik uit de Giro-groep. Daardoor moest ik me tevreden stellen met de restjes", zegt Hayter bij Sporza.

Geen grote ronde voor Hayter bij Soudal Quick-Step?

Hayter besloot om INEOS Grenadiers te verlaten en tekende voor twee jaar bij Soudal Quick-Step. Maar uitzicht op een grote ronde heeft hij er dit jaar niet. "Een probleem zal ik het niet noemen, maar het is wel een beetje hetzelfde als bij Ineos."

In de Giro zijn Landa en sprinter Magnier kopmannen, in de Tour zijn dat Evenepoel en Merlier. Ook de Vuelta zal Merlier wellicht rijden. "Ik zou er geen probleem mee hebben om samen met Tim de Vuelta te rijden. Ik denk niet dat er sprints zijn waarin we tegen elkaar moeten strijden", zegt Hayter nog.