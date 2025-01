Rampscenario zit in het achterhoofd: bondscoach De Clercq onthult Belgische ambitie op WK

België trekt niet als topfavoriet naar het WK veldrijden in Liévin. Bondscoach Angelo De Clercq zet dan ook realistische doelstellingen voor de Belgen.

Vorig jaar pakte België vier medailles op het WK veldrijden in Tabor. Michael Vanthourenhout pakte brons bij de mannen, Emiel Verstrynge en Jente Michels zilver en brons bij de beloften en in de mixed relay pakte België ook brons.

Ook dit jaar trekt België met ambitie naar het WK veldrijden in Liévin, maar bondscoach Angelo De Clercq is wel realistisch. "We hebben overal een medaillekandidaat, maar nergens de uitgesproken topfavoriet", zegt hij bij Sporza.

Opnieuw geen goud op WK veldrijden voor België?

In de breedte bij de mannen junioren en beloften ziet De Clercq wel dominantie van de Belgen, bij de dames junioren hoopt de bondscoach op een top tien. Bij de mannen elite ziet De Clercq acht renners die allemaal podiumkandidaat zijn.

Toch is De Clercq ook realistisch. "Het is mogelijk dat we zonder goud terugkeren." Dat was ook vorig jaar het geval, Thibau Nys pakte in 2023 bij de beloften als laatste Belg een gouden medaille op een WK veldrijden.

De doelstelling van de bondscoach qua medailles is dan ook duidelijk. "Ik mik op 4 medailles. Dat is haalbaar en realistisch", besloot De Clercq nog. Op 31 januari en 1 en 2 februari barst de strijd om de regenboogtruien los in Liévin.