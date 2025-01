Alejandro Valverde gaat opvallend meerjarig avontuur aan

Alejandro Valverde is een echt wielerdier. Op zijn veertigste reed hij nog in het peloton mee en ondertussen is hij ook in het gravelrijden begenadigd geworden. Nu gaat hij een nieuwe uitdaging aan.

Alejandro Valverde zal namelijk bondscoach worden van de Spaanse wielernatie. Dat lijkt stilaan een zekerheid te zijn en wordt ook bevestigd door de renner zelf. Vierjarig contract De gewezen topkampioen zal de komende vier seizoenen de Spaanse wielerploeg naar hogere oorden moeten gaan leiden en ervoor zorgen dat de Spanjaarden een of meerdere wereldtitels bijschrijven. De laatste details moeten volgens de Spanjaard nog worden afgehandeld, maar daarna zal er eerstdaags een contract worden getekend voor vier seizoenen. Punten en komma's "Er ontbreken nog een paar punten en komma's", klinkt het bij Valverde zelf volgens Sporza. Daarna zou alles in kannen en kruiken moeten zijn en kan Valverde op zoek naar sterke Spanjaarden om wereldtitels mee te pakken. Keuze heeft hij alvast te over, met onder meer Ayuso, Mas en Lazkano. "Ik ga het beste van mezelf geven. Ik kijk er enorm naar uit. Er zullen mensen zijn die het goed zullen vinden en er zullen er zijn die het slecht vinden", blijft hij er zelf rustig over. Benieuwd wat het de komende jaren zal geven.