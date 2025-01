Nieuwe grote hoop van Soudal Quick-Step valt compleet uit de lucht over Patrick Lefevere

Er is weer hoop aan de horizon voor Soudal Quick-Step. Ze hebben weer iemand in huis met wie ze denken Vlaamse klassiekers te kunnen winnen.

Er wordt dan wel op de iets langere termijn gedacht. Of het nu Jurgen Foré, Tom Steels of Yves Lampaert was: recent hebben ze zich allemaal lovend uitgelaten over Paul Magnier. Ze zien in hem iemand die in de toekomst een klassieker kan winnen. Nu hoeft hij nog niet met te veel druk opgezadeld te worden, want de Fransman is amper 20.

Magnier maakte veel indruk door vorig jaar verschillende sprintzeges te behalen maar ook zijn mannetje te staan op lastigere parcoursen. Gezien zijn leeftijd is het logisch dat hij vooral bezig is met zichzelf en hoe hij zich kan verbeteren. Het bleek vorig jaar dat hij aanvankelijk niet eens wist wie Patrick Lefevere was en wat die heeft betekend in de wielersport.

Magnier weet weinig van koersgeschiedenis

"Dat klopt, haha", bevestigt Magnier deze anekdote aan Wieler Revue. "En ook over renners van twintig jaar geleden of koersen van tien jaar terug hoef je me niets te vragen. Ik weet er weinig van." Logisch natuurlijk dat je op je twintigste geen soort van wielerhistoricus bent. Laat hem zich maar richten op het leveren van sterke prestaties in 2025.

Het geloof van de ploeg in hem op vlak van klassiekers strookt alvast met zijn eigen verwachtingen. "Ik vind het mooi dat je op die ene dag de allerbeste moet zijn. Ik droom van de Ronde van Vlaanderen. Die koers is belangrijk voor de ploeg, maar net zo goed voor mezelf. Ik wil ooit de laatste overlever daar zijn." Of hij daar dit jaar al start, is nog maar de vraag, want hij trekt ook naar de Giro.

Magnier zeker in Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem

Eendagskoersen die wel al zeker op zijn programma staan, zijn de Omloop, Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem.