Opvallende stem over Thibau Nys: "Zou al heel bijzonder zijn als hij dat kan"

Thibau Nys rijdt dit jaar een programma met heuvelklassiekers en zwaardere rittenkoersen. Trainer Jim van den Berg wil vooral niet dat er te hoge verwachtingen zijn over Nys.

Met nog de crossen in Hoogerheide en volgende week het WK zit het veldritseizoen van Thibau Nys er bijna op. De Europese en Belgische kampioen veldrijden focust zich dan opnieuw volop op de weg.

Nys begint aan zijn seizoen op 5 april in de GP Indurain, daarna rijdt hij de Ronde van het Baskenland (7 tot 12 april). Vervolgens rijdt Nys de Amstel Gold Race (20 april), de Waalse Pijl (23 april) en misschien Luik-Bastenaken-Luik (27 april).

Geen te hoge verwachtingen van Nys

Jim van den Berg, bewegingswetenschapper, wielercoach en oprichter van trainingsapp JOIN, maakt vooral duidelijk dat er niet te hoge verwachtingen mogen zijn over wat Nys dit voorjaar op de weg kan presteren.

"Hij moet niet voor een klassement rijden in de Ronde van het Baskenland, daar is hij ook niet het type renner voor", zegt Van den Berg bij Live Slow Ride Fast. Ook voor de klassiekers roept hij op tot kalmte met verwachtingen.

"Het zou goed zijn als hij zijn neus aan het venster zou kunnen steken in de Amstel Gold Race en misschien zelfs in de finale van L-B-L. Dat zou heel bijzonder zijn. Dat is het voorstadium voor we het over klassementen gaan hebben. We moeten ook niet te snel willen gaan."