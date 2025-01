Ploegmaat Van der Poel geeft zijn mening over Van Aert: "Misschien niet slim, maar..."

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn grote concurrenten, maar het respect voor elkaar is groot. Ook de Duitser Juri Hollmann, ploegmaat van Van der Poel, is lovend voor Van Aert.

Al sinds hun jeugd zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel concurrenten van elkaar. Ze hebben elkaar naar een hoger niveau gestuwd, zowel in het veld als op de weg, en plukken daar allebei de vruchten van.

Het respect voor elkaar is er ook altijd geweest. Ook bij de Duitser Juri Hollmann, sinds vorig jaar ploegmaat van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, is het respect voor Van Aert groot. Hij ging vorig jaar in de Vuelta op pad met Van Aert in de tiende rit.

Hollmann lovend over Van Aert

"Misschien niet slim om te zeggen als renner van Alpecin-Deceuninck en ploegmaat van Van der Poel", begint Hollmann in de podcast The Odd Tandem. "Maar hem vond ik echt indrukwekkend", stelt de Duitser.

"Puur hoe hij er fysiek uitziet. Als je achter Van Aert rijdt en zijn fysiek ziet, dan bedoel ik vooral zijn benen, heupen en bilspieren, dan is dat echt indrukwekkend. Je ziet zijn kracht en denkt: als hij zo op de pedalen gaat staan, dan is hij weg van ons."

Dat was ook zo in de tiende etappe van de Vuelta. Van Aert knalde iedereen uit het wiel op 30 kilometer van de streep, enkel Pacher kon nog weer komen aansluiten. Van Aert klopte hem makkelijk in de sprint en won zijn derde etappe in de Vuelta.