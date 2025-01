Wout van Aert onthult zijn mooiste moment van 2024: "Ze gaven mij kracht"

Voor Wout van Aert werd 2024 gekenmerkt door veel ellende, maar ook door mooie momenten. Het mooiste moment beleefde hij in de Vuelta dankzij zijn kinderen.

De valpartijen in Dwars door Vlaanderen en de Vuelta waren voor Wout van Aert absolute dieptepunten. Maar Van Aert beleefde ook enkele mooie momenten met zeges in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Vuelta.

Vooral in de Vuelta haalde Van Aert een hoog niveau. In de vijftien ritten die hij uitreed eindigde Van Aert zeven keer in de top drie, hij werd ook nog eens vijfde. Van Aert won ook drie ritten, waarvan vooral de laatste hem bij is gebleven.

Familie gaf Van Aert kracht in de Vuelta

"Mijn mooiste moment van 2024 is de tiende rit in de Vuelta", zegt Van Aert bij Sporza. De familie van Van Aert, met vrouw Sarah en zoontjes Georges en Jerome, was aanwezig in Spanje. Het kostte hen wel veel moeite om in het noorden van Spanje te geraken.

Het parcours van die tiende rit, met vier beklimmingen, was lastig en de winstkansen van Van Aert waren niet groot. "Ze hebben mij toch de kracht gegeven om ervoor te gaan die dag." Van Aert ging op pad met Quinten Pacher en klopte hem in de sprint.

"Mijn familie kon drie of vier keer langs het parcours staan en ik kon echt in hun ogen kijken in de kopgroep. Het was geen rit voor mij, maar dankzij hen heb ik het wel geprobeerd." De zoontjes van Van Aert mochten ook mee op het podium.