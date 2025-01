Thijs Zonneveld wordt sportief directeur en heeft wel héél steile ambities: "Waarom niet?"

Thijs Zonneveld zal een nieuwe rol gaan opnemen binnen BEAT Cycling Club. Hij wordt er sportief directeur. De ambities blijven toch nog steeds wel duidelijk voor de volgende jaren.

Op dit moment staat BEAT Cycling Club pas op plaats 174 in het UCI-klassement. Als het team ooit de Ronde van Frankrijk wil rijden, dan zal dat veel en veel beter moeten.

174e op de UCI-ranglijst

Dat beseft ook Thijs Zonneveld, die de nieuwe sportief directeur wordt van het team. "We moeten naar de top-50. Dan kan je beginnen dromen", klinkt het in In Het Wiel. "We willen binnen enkele jaren naar de Tour of de Giro."

"Het is ambitieus, maar ik denk dat het kan. Met een paar extra sponsoren kan het snel gaan", beseft Thijs Zonneveld. Hij krijgt als sportief directeur sowieso ook heel wat op zijn bord om te gaan oplossen.

Droom realiseren binnen afzienbare tijd?

"Stiekem ben ik nu al drie weken bezig als sportief directeur. De Merijn Zeeman van BEAT. Ik ben eindverantwoordelijk voor het sportieve succes, of het sportieve falen."

Stap één is van een continentaal team naar een procontinentaal team te raken. Daarna moeten nog verdere stappen gezet worden. Benieuwd hoe snel Zonneveld & co hun droom kunnen realiseren.