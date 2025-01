🎥 Renner gediskwalificeerd voor laatste rit Tour Down Under: "Beslissing in het heetst van de strijd"

De laatste rit in de Tour Down Under werd opnieuw een massasprint, Sam Welsford toonde zich voor de derde keer de beste in eigen land. De Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez kroonde zich dan weer tot eindwinnaar.

Het opvallendste was echter de diskwalificatie van de Spanjaard Juan Pedro Lopez. Hij had zich tijdens de voorlaatste etappe naar Willunga Will tot twee keer toe te lang vastgehouden aan een aangereikte bidon van een motor.

Lopez kwam als 43ste over de streep, maar werd voor aanvang van de laatste etappe uit koers gezet voor de jury. Zijn ploeg Lidl-Trek maakte het nieuws over de diskwalificatie van Lopez bekend op hun sociale media.

"Lidl-Trek aanvaardt en respecteert de beslissing van de jury in deze zaak", schreef de ploeg ook. Juan Pedro Lopez reageerde ook zelf al op zijn diskwalificatie. "Ik wil iedereen mijn excuses aanbieden voor mijn actie van zaterdag."

"Ik heb een domme beslissing genomen in het heetst van de strijd en heb er veel spijt van. Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn fout en zal ervan leren", zei de Spanjaard nog.

🇺🇸 I want to say sorry to everyone for my action yesterday. I made a stupid decision in the heat of the race and regret it a lot 😞 I take responsibility for my mistake and will learn from it 💪



📸 @GettySport pic.twitter.com/ORFgxETu2h