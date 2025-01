Sven Nys legt het haarfijn uit: dit is er aan de hand met Thibau Nys

Thibau Nys was er niet bij in Maasmechelen, zondag in Hoogerheide wel. Volgens vader Sven Nys was dat de beste beslissing.

Echt ziek was Thibau Nys niet, maar hij bleef sinds woensdag uit voorzorg van zijn fiets. Hij besliste dan ook om de cross in Maasmechelen te schrappen, om geen risico's te nemen met oog op het WK van volgende week.

"We hebben erger kunnen voorkomen door op tijd in te grijpen", zegt vader Sven Nys bij VTM Nieuws. Erg ziek was Nys jr. echter niet. Het is eerder door data dat Baloise Trek Lions heeft beslist om Nys aan de kant te houden.

"We merkten dat zijn hartslagen wat hoger waren dan normaal en hij had wat last van zijn keel", zegt vader Nys nog. Het was volgens Sven Nys dan ook de foute keuze geweest om dit weekend twee wedstrijden na elkaar te rijden.

WK veldrijden niet in gevaar

In Hoogerheide is Thibau Nys er zondag dus wel gewoon bij. En ook voor het WK in Liévin over een week zal deze ziekte geen invloed hebben. "Ik zou het mij vooral beklagen mocht ik gezegd hebben dat hij deze week twee keer moest rijden", besluit Sven Nys nog.

Kan de Europese en Belgische kampioen het Mathieu van der Poel toch moeilijk maken in Liévin? Want dat WK veldrijden zit wel degelijk in het hoofd van Thibau Nys, onthult Sven Nys nog.