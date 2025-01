Vraagtekens van Bart Wellens bij Thibau Nys voor het WK: "Dat is toch vreemd?"

Thibau Nys trekt toch met wat twjifels naar het WK veldrijden in Liévin. De Europese en Belgische kampioen gaf forfait voor Maasmechelen en gaf op in Hoogerheide.

Na zijn Belgische titel in Heusden-Zolder en zege in Benidorm leek Thibau Nys klaar voor het WK in Liévin. Twee keer maakte Nys het na enkele tactisch goede keuzes af en gaf hij zijn veldritseizoen nog veel meer kleur.

Op stage in Spanje liep het vorige week echter fout voor Nys. Zijn hartslag in rust was plots zo'n tiental slagen hoger en hij had wat last van zijn keel. Echt ziek was hij niet, maar Nys startte niet in Maasmechelen.

In Hoogerheide reed Nys wel mee, maar na twee rondes stapte hij uit koers. "Vooral dat laatste vind ik vreemd", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. "Maar we kennen ondertussen Thibau. Als hij met iets in het hoofd zit, dan moet alles daar voor wijken."

Wil Nys met Van der Poel en Van Aert op WK-podium?

Nys maakt zelf zijn keuzes en heeft zondag wellicht besloten dat hij zich niet hoefde te forceren. Volgens Wellens zal Nys dan ook niet wakker liggen van zijn slechte generale repetitie voor het WK.

Nu Van der Poel én Van Aert aan de start staan op het WK heeft Nys maar één doel meer op het WK volgens Wellens. "Hij wil vooral op dat podium met die twee groten. Wat ook de inzet is voor de overige Belgen."