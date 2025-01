Wout van Aert kreeg één voorwaarde van zijn trainer voor deelname aan WK veldrijden

Wout van Aert staat zondag dan toch aan de start van het WK veldrijden. Van zijn trainer Mathieu Heijboer moest zichzelf Van Aert wel iets beloven daarvoor.

Een beperkt programma zonder kampioenschappen om zich volledig op het klassieke voorjaar te richten. Dat was wekenlang het plan van Wout van Aert in de cross. Maar stilaan groeide het idee om ook het WK te rijden.

Van Aert hakte zaterdagavond de knoop door om toch te starten, zondag maakt hij jacht op zijn vierde wereldtitel. Al wordt dat niet makkelijk tegen Mathieu van der Poel, die in topvorm aan de start zal staan van het WK.

WK mag geen invloed hebben op Van Aert

Zijn trainer Mathieu Heijboer geeft Van Aert slechts tien procent kans op de wereldtitel en heeft Van Aert ook gewaarschuwd om met niet al te grote verwachtingen aan de start te staan. En Van Aert mag van Heijboer na het WK niet gaan zweven of teleurgesteld zijn.

"Dat tweede was twee jaar geleden wel het geval was na zijn zilver op het WK in Hoogerheide", zegt Heijboer bij HLN. Van Aert verloor toen in de sprint van Van der Poel, zijn derde zilveren medaille in zijn laatste vier deelnames aan het WK veldrijden.

"Hij heeft met zichzelf de afspraak moeten maken dat hij naar het WK trekt om een uur strijd te leveren en plezier te maken, maar dat hij maandagochtend na het WK gewoon verder gaat waarmee hij bezig was..."