Trainer zet Wout van Aert met de voeten op de grond: "Slechts zoveel kans op de wereldtitel"

Wout van Aert zal zondag dan toch aan de start staan van het WK veldrijden. Zijn trainer Mathieu Heijboer schat de kansen van Van Aert wel niet hoog in.

Na wat zijn laatste cross van het seizoen moest worden in Maasmechelen belde Wout van Aert naar zijn trainer Mathieu Heijboer. Van Aert maakte duidelijk dat hij het WK veldrijden van zondag wilde rijden.

Heijboer viel compleet uit de lucht, zeker toen Van Aert bekende dat hij al langer met het WK veldrijden in zijn hoofd zat. Toch vindt Heijboer het geen probleem, hij begrijpt dat Van Aert eerst zeker wilde zijn voor dat hij het met hem besprak.

Voor Heijboer is de deelname van Van Aert aan het WK veldrijden geen probleem, omdat Van Aert nog altijd met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in zijn achterhoofd zit. Het is niet dat hij al sinds november toewerkt naar een topvorm.

Heijboer geeft Van Aert weinig kansen op regenboogtrui

Van Aert voelde zich de voorbije crossen goed en krijgt in Liévin een minder technisch parcours dan in Maasmechelen, waar Van Aert veel foutjes maakte. Toch geeft Heijboer Van Aert zondag weinig kans op de regenboogtrui.

"Het kan altijd, maar de kans is niet zo groot", zegt hij bij HLN. "Als pech geen factor wordt - ik gun niemand pech, ook Mathieu van der Poel niet - dan heeft Mathieu negentig procent kans op de wereldtitel, en Wout tien procent", zegt Heijboer nog.