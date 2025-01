🎥 Meteen eerste Belgische zege in AlUla Tour: "Weer perfect"

Tim Merlier heeft de eerste rit van de AlUla Tour gewonnen. Hij haalde het voor Juan Sebastian Molano en Maikel Zijlaard.

De eerste etappe was een vlakke rit, ideaal voer meteen voor de sprinters. Met Tim Merlier, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen stonden er ook enkele mooie namen aan de start. Bert van Lerberghe verzorgde de lead-out voor Tim Merlier en die was perfect. Merlier kon het heel gemakkelijk afmaken.

“Het is altijd fijn om met een zege aan het nieuwe seizoen te beginnen. Dat is gelukt en geeft iedereen weer motivatie richting de volgende koersen”, klonk het bij Tim Merlier.

“Het is altijd moeilijk te zeggen in wat voor vorm je steekt, maar er was een aantal punten waaraan ik kon zien wat mijn niveau is. Alleen is de realiteit altijd anders.”

Het was een vrij nerveuze finale. “Het is moeilijk om in de eerste koers de perfecte dingen te doen, zoals in het vorige seizoen. Ik denk dat we het goed hebben gedaan.”

Toch liep alles niet volgens plan. “Met 1,8 kilometer te gaan verloor ik Bert (Van Lerberghe, red.), maar daarna kwam ik terug in zijn wiel. Hij zat voor een kilometer in de wind, hij deed het weer perfect.”