Trainer Van Aert lang in het ongewisse gelaten en zegt waar het op staat over het vele werk om klaar te geraken voor de weg

Terwijl Wout van Aert zich opmaakt voor het WK veldrijden, denkt zijn trainer al aan de weg. Er is nog werk aan de winkel om klaar te geraken voor het wegseizoen.

Volgens Het Laatste Nieuws zit het WK veldrijden bij Wout van Aert al sinds de cross van Dendermonde in het hoofd. Dan is het toch vreemd dat hij zijn trainer pas drie weken later inlicht over dat idee. "Goh. Ik vind dat geen probleem", wuift Mathieu Heijboer dat weg in diezelfde krant. "Ik denk dat Wout zo lang heeft willen wachten om geen onrust te veroorzaken en er eerst voor zichzelf honderd procent uit wou zijn."

Heijboer heeft als voornaamste taak in deze fase van het jaar om Van Aert klaar te stomen voor het voorjaar op de weg. Op dat vlak staat Van Aert er nog niet zo goed voor als een jaar geleden. "In de aanloop naar het wegseizoen van 2024 hebben we specifieke krachttraining in de fitness kunnen doen. Dat is deze winter helemaal niet gelukt, omdat Wout tijdens de eerste maanden van de trainingen nog aan het revalideren was."

Van Aert krijgt geen krachtprogramma meer

Door de revalidatie aan zijn knie kon er van krachtoefeningen nog geen sprake zijn op dat moment. "In een optimale situatie had dat beter gekund." Is er nog tijd om dat in te halen? "Zo dicht op het wegseizoen is het niet meer opportuun om nog een specifiek krachtprogramma op te stellen", vindt Heijboer dat dat geen zin meer heeft.

Waar komt het dan concreet op neer? "Het wil niet zeggen dat hij helemaal geen krachttraining doet. Hij doet wel oefeningen, maar meer met de focus op het revaliderende dan echt op de pure kracht." Kan dat een probleem worden richting april, wanneer Van Aert de Ronde en Parijs-Roubaix betwist? "Het is zeker geen voordeel, maar een gevolg van zijn blessure, waarmee we moeten leven."

Van Aert dit weekend op WK veldrijden

Eerst dit weekend dus het WK veldrijden afwerken. U kan hier lezen wat Heijboer over de WK-deelname van Van Aert nog te vertellen heeft.