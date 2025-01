Wout van Aert zet WK veldrijden pas heel laat op het programma: trainer spreekt klare taal over wat het enorme verschil is

Wout van Aert gaat dan toch het WK veldrijden rijden. Dan had hij dat evengoed in het begin al op zijn programma kunnen zetten, toch? Als hij dat had gedaan, was het wel een heel andere situatie geweest in vergelijking met nu.

"In het begin van het seizoen werd geen rekening gehouden met het WK. Medio januari ging het idee toch in zijn hoofd spelen", geeft zijn trainer Mathieu Heijboer bij Sporza meer uitleg over de timing waarop het plan leven kreeg. "Het is niet zo dat plannen niet mogen wijzigen bij ons. Alleen moet je samen een weloverwogen besluit nemen. Het was tenslotte een weloverwogen beslissing om het WK niét op zijn kalender te zetten."

Eens Wout dan aangeeft dat hij er toch wel zin in heeft, is het kwestie om de voor-en nadelen af te wegen. "Dan is het zaak om het beste te kiezen voor Wout. Het grote verschil: als we van bij het begin van het seizoen het WK op de planning hadden gezet, werd er met een heel andere ingesteldheid naartoe gewerkt. Dan was er zeker sprake van een conditionele opbouw naar dat hoogtepunt. Nu is dat niet het geval."

WK maakt gemiste crossen goed voor Van Aert

Dat maakt dat Wout van Aert zonder druk naar het WK kan toeleven. Hoe moeten we het dan precies bekijken? "Wout heeft nu vooral een mooi evenement om naar uit te kijken. Voor hem extra leuk, want hij heeft er door blessures veel moeten missen. Maar het mag ook geen nadelen hebben voor zijn voorbereiding." Logisch dat zijn coach daar mee bezig is.

Heijboer gaf eerder al aan dat er bij zijn pupil na het WK geen teleurstelling of euforie mag zijn. Het resultaat doet er dus quasi niet toe. Er is ook veel realisme over wat dat resultaat zou kunnen zijn. Heijboer geeft Van Aert slechts een hele kleine kans om wereldkampioen te worden. Mathieu van der Poel is niet voor niets nog ongeslagen.

Van Aert rijdt geen extra crosstrainingen

"We gaan nu geen crosstrainingen inplannen. En maandagochtend draait alles weer om het voorjaar op de weg", verkondigt Heijboer.