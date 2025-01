Niels Albert weet waar Mathieu van der Poel een hekel aan heeft: "Ik heb dat gehoord"

Mathieu van der Poel is de topfavoriet voor het WK veldrijden, maar we zullen de Nederlander wellicht niet horen voor zondag. Niels Albert begrijpt Van der Poel wel.

Deze week wordt de spanning richting het WK veldrijden opgebouwd. Voor een groot kampioenschap spreken de grote tenoren meestal nog eens met de pers, maar dat laat Mathieu van der Poel liever aan zich voorbij gaan.

Volgens Ruben Van Gucht zal Van der Poel geen persconferentie meer geven voor het WK, hij spreekt enkel zondag voor de start van het WK. Van der Poel bereidt zich graag in alle rust voor op het duel met Wout van Aert.

Van der Poel wordt liever met rust gelaten

Het is echter een evolutie die al een tijdje aan de gang is bij Van der Poel. De Nederlander leeft teruggetrokken in Spanje. "Ik heb gehoord dat hij niet meer graag interviews geeft. Om de drie maanden een persmoment volstaat", zegt Niels Albert bij HUMO.

"Die mannen worden ook werkelijk overal aangeklampt." Voor en na elke cross moet Van der Poel al de pers te woord staan, dat is dus telkens opnieuw. En dat vraagt allemaal veel energie van een renner.

In Spanje kan Van der Poel in de perfecte omstandigheden trainen, maar hij wordt er dus ook met rust gelaten. "Het is duidelijk dat hij dat nodig heeft", besluit Albert nog. Ook in de week voor het WK veldrijden is Van der Poel zowat van de aardbol verdwenen.