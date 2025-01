Ruben Van Gucht verklapt: Mathieu van der Poel neemt opvallende maatregel voor WK veldrijden

Met een zesde zege van het seizoen was Mathieu van der Poel ook in Maasmechelen de beste. Zondag in Hoogerheide volgt de laatste generale repetitie voor het WK.

Mathieu van der Poel keek in zijn eerste cross in een maand zo'n kwartier de kat uit de boom, maar na een val van Wout van Aert kon hij niet anders dan aan een solo te beginnen. Zijn zesde overwinning van dit seizoen. Zondag kan daar in Hoogerheide, waar Van der Poel acht van de laatste negen edities won, nog een zevende overwinning op rij bijkomen. Daarna stoomt Van der Poel zich klaar voor het WK veldrijden. Van der Poel geeft na zondag geen interviews meer De Nederlandse topfavoriet wil dat in alle rust kunnen doen. Ruben Van Gucht verklapte na de cross in Maasmechelen dat Van der Poel zondagavond in Sportweekend nog een laatste interview zal geven voor het WK veldrijden. "Daarna gaat hij een hele week niets zeggen, ook geen persconferentie vooraf", zei Van Gucht. "Enkel op de dag van het WK zal hij spreken." Wil Van der Poel de druk zo veel mogelijk weg houden voor het WK? De Nederlander kan in het Franse Liévin voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden worden en zo het record van Erik De Vlaeminck uit de jaren zeventig evenaren. Daar wil Van der Poel dus liever niet de hele week mee geconfronteerd worden.