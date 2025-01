"Strijd op twee fronten": Sven Nys zegt wat hij verwacht van Wout van Aert op het WK veldrijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het was ook voor Sven Nys opkijken toen Wout van Aert zijn deelname bevestigde aan het WK veldrijden. Maar wat kan onze landgenoot betekenen?

Wout van Aert besliste vorig weekend om toch deel te nemen aan het WK veldrijden. Als crossfan kan Sven Nys daar naar eigen zeggen alleen maar tevreden mee zijn.

“Hoe indrukwekkend de prestaties van Mathieu ook zijn, mensen kijken niet naar de cross om na een ronde al te weten wie de winnaar is”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Nys wel spanning en sensatie zien op het WK. “Eigenlijk wil ik tot een halve ronde van het einde niet weten wie er gaat winnen. Sport leeft van duels.”

Al rest de vraag natuurlijk of Van Aert iets kan betekenen tegen Mathieu van der Poel. Afgelopen zaterdag had de Nederlander meer dan een minuut voorsprong op onze landgenoot.

“De power die Wout zaterdag in Maasmechelen ontwikkelde, gaat op een parcours als dat van Liévin dicht in de buurt komen van het niveau van Mathieu”, denkt Nys.

“En dat is wat we willen. We gaan nu strijd krijgen op twee fronten: Wout en Mathieu om de wereldtitel, de rest om de derde podiumplaats.”