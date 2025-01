📷 "Zeker niet elke dag": Ruben Van Gucht op de foto met stralende Lotte Kopecky op de MIA's

Lotte Kopecky was woensdagavond een opvallende gast op de MIA's. Ze mocht er een van de prijzen uitreiken.

Lotte Kopecky straalde woensdagavond op de uitreiking van de MIA’s in het Antwerpse Sportpaleis. Naar goede gewoonte deed ze dat in een prachtig kleedje. Kopecky liet zich op heel wat awarduitreikingen van het wielrennen al mooi uitgedost zien en ook op de MIA’s was dat niet anders.

Totaal buiten haar comfortzone zo liet ze zelf vooraf weten, maar ze deed het met de nodige flair. Het was Pommelien Thijs die van Kopecky de MIA voor soloartiest van het jaar kreeg.

“Ik vind het leuk om mij eens mooi en vrouwelijk op te kleden, maar het moet zeker niet elke dag”, zegt wielrenster Lotte Kopecky aan Het Laatste Nieuws over haar outfit.

Kopecky had ook nog een boodschap voor de winnares. “Dromen hebben en kunnen leven, het harde werken dat erbij komt kijken, de lange uren, dat is net zoals in de topsport. Dream big”, klonk het.

Op de afterparty was ook wielercommentator Ruben Van Gucht er als de kippen bij om met Lotte Kopecky op de foto te gaan. “Nu nog de MIA’s, straks samen knallen in het voorjaar”, klonk het bij een foto met Kopecky op zijn Instagramstories.