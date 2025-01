Wout van Aert legt uit waarom hij toch plots wel naar het WK trekt en wat hij van de andere Belgen verwacht

Het was een stevige verrassing toen Wout van Aert vorig weekend aankondigde dat hij toch het WK veldrijden zou rijden. Dat had niemand van hem verwacht.

Op de persconferentie van de Belgische ploeg naar aanleiding van het WK in Liévin legde onze landgenoot uit waarom die verrassende keuze er plots toch kwam.

“Omdat ik graag het WK wilde rijden”, klonk het bij Van Aert. “Ik had niet verwacht dat ik een goed niveau zou halen deze winter. Plots was de goesting daar.”

Van Aert geeft toe dat het geen bevlieging was, maar dat hij al langer met het idee zat. “Ik heb pas zaterdagavond beslist maar het zat al iets langer in mijn hoofd. Na de Kerstperiode begon het te kriebelen en dacht ik dat het een goed idee zou zijn. Na Maasmechelen was ik zeker.”

De bedoeling is duidelijk. “Natuurlijk wil ik het Mathieu zo lastig mogelijk maken”, ging Van Aert verder. “Maar Mathieu is en blijft de topfavoriet. Ik besef dat het voor een ereplaats kan zijn maar als er een kleine kans is, dan wil ik ze grijpen.”

Over zijn conditie is hij duidelijk. "Als ik van dit WK een doel had gemaakt, dan had mijn conditie beter geweest. Ik ben conditioneel goed en daarom sta ik ook hier. Ik sta conditioneel waar ik moet staan. De ploeg? In het veld is het sowieso moeilijk om als een ploeg te koersen. Enkel bij de start kunnen ze me helpen."