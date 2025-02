'Crosser' haalt eindzege binnen in stevige race, ploegmaat wint slotrit na maanden blessureleed na aanrijding vrachtwagen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Niet enkel op het WK veldrijden werd dit weekend gereden. Ook op de weg zijn we er al volop aan bezig. Met een 'crosser' die hoge ogen gooide deze week bovendien.

De laatste etappe in de AlUla Tour werd een massasprint na 170 kilometer vlammen op het AlUla Camel Cup Track. De overwinning ging uiteindelijk naar Matteo Moschetti.

Slotrit voor Moschetti

Die hield in de sprint onder meer Dylan Groenewegen en Juan Sebastian Molano vooraf. Ook Alexander Kristoff kon zich goed plaatsen in de slotetappe van de race.

Voor Mosschetti een heel mooie overwinning na twee eerdere vierde plaatsen deze week. Het was de eerste race die hij uitreed sinds vorige zomer. De Italiaanse wielrenner werd afgelopen juli op training aangereden door een vrachtwagen.

Prachtige week voor team Pidcock

Na het ongeval werd Moschetti afgevoerd naar het ziekenhuis. Het was bang afwachten en duimen voor een goede afloop. De wielrenner van het Zwitserse Q36.5 was door de zaak maanden buiten strijd en heeft nu dus op een mooie manier zijn comeback gevierd in het profpeloton.

Het feestje voor Q36.5 Pro Cycling Team is zo ook meteen helemaal compleet. Tom Pidcock won eerder deze week op indrukwekkende wijze ook al twee etappes en op zaterdag haalde hij ook het eindklassement én het puntenklassement in huis.