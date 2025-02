Niels Albert schrok zich een hoedje: "Plots stuurde Wout van Aert mij een berichtje"

Niels Albert reed een mooie carrière bij elkaar. Die kwam echter abrupt tot een einde door hartproblemen.

Niels Albert had gehoopt om misschien dit jaar nog altijd renner te zijn, maar hartproblemen hebben daar anders over beslist. Hij koos echter voor een nieuw avontuur.

Albert startte een fietswinkel op en breidde die beetje bij beetje verder uit. En dan gebeurde er iets wat hij helemaal niet verwacht had. “Plots, uit het niets, stuurde Wout van Aert een bericht: 'Als je wilt, mag je twee van mijn tijdritfietsen in de winkel hangen, die van de Olympische Spelen en die van de Tour.'”, vertelt Niels Albert aan HUMO.

Daar was hij uiteraard ontzettend blij mee en dat heeft ook zijn gevolgen voor bepaalde taferelen in zijn winkel. “Sindsdien vergaapt iedereen die hier binnenkomt zich aan zijn fietsen.”

De twee hebben nog vaak contact. “We sturen elkaar geregeld berichten. Nog meer dan de sportman apprecieer ik Wout als mens. Zulke spontane gebaren, zoals die fietsen in bruikleen geven, raken me. Dat zegt alles over hoe hij in mekaar zit.”

Ook van Mathieu van der Poel kreeg hij materiaal. “Mathieu ken ik minder goed, maar toen we enkele jaren geleden een benefietactie deden, heeft hij me via zijn vriendin Roxanne meteen één van zijn truien bezorgd om die per opbod te verkopen.”