Remco Evenepoel komt met héél hoopvol nieuws

Remco Evenepoel kan sinds begin januari opnieuw op de rollen trainen. Veel horen we daar niet over, maar de olympische kampioen staat wel voor een belangrijke week. En nu komt er toch een absolute meevaller.

Op vrijdag 9 januari kreeg Remco Evenepoel goed nieuws bij zijn controle in het ziekenhuis van Herentals. Hij mocht aan zijn actieve revalidatie beginnen bij de kinesist en op de rollen rijden. Drie dagen later was er echter al minder nieuws.

Eerste keer van de rollen

"Er is een bijkomend probleem", zei Evenepoel toen bij Sporza. "Er is een zenuw geraakt. Mijn schouder is behoorlijk inactief. Het zal langer duren dan we hadden gedacht." Op 13 januari zat Evenepoel wel een eerste keer op de rollen.

Tegen half april wil Evenepoel er echter staan voor de Waalse klassiekers in aanloop naar de Tour de France later in de zomer. En dus is er nog een lange weg te gaan, al is er nu wel goed nieuws.

65 kilometer buiten

"Ik raak er traag maar zeker wel", aldus Remco Evenepoel vandaag bij een post via Strava. En dat was toch meteen een pittig ritje.

Voor het eerst mocht hij opnieuw buiten rijden. Met een ritje van een dikke twee uur en 65 kilometer liet hij meteen duidelijk blijken dat hij niet slecht bezig is.