Sarah De Bie kijkt er enorm van op: "Sinds kort is Georges megafan"

Wout van Aert rijdt morgen het wereldkampioenschap cross. En dat vindt de kleine Georges blijkbaar megacool.

De fiets is nooit veraf in het gezin van Wout van Aert en Sarah De Bie. Ook als papa niet moet crossen mag er voor Georges wel over gesproken worden.

“We blijven niet per se thuis om op tv naar de cross te kijken, maar als we thuis zijn, staat de cross zeker op, ook omdat Georges sinds kort een megafan van de cross is”, vertelt Sarah De Bie aan Het Laatste Nieuws.

“Wout weet dat maar al te goed. Wanneer hij van training thuiskomt, vraagt hij me wel: Wil jij nog iets gaan doen? Maar eigenlijk wil hij dan zeggen: ik wil precies de cross nog wel even zien...”, lacht zijn vrouw.

Van Aert geniet duidelijk nog altijd enorm van de cross. De uitdaging het tegen een veeleisend parcours op te nemen, in steeds andere weersomstandigheden, is voor onze landgenoot de kick die hij graag heeft.

Van druk was er dit jaar alvast geen sprake. “Globaal gezien is zijn stressniveau op de cross nihil, zeker als je dat vergelijkt met de dag voor de Ronde of Roubaix. Die koersen zijn de doelen die hij zich stelt en hij krijgt er slechts één keer per jaar de kans.”

En ook het publiek speelt daarbij een grote rol. “Het gevoel dat Wout krijgt van op de cross tussen die mensenmassa te rijden, bezorgt hem elke keer een wauw-gevoel”, besluit ze.