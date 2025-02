🎥 Evenepoel onthult verrassende ontmoeting met lotgenoot en goede vriend: "We worden oud, hé"

Remco Evenepoel heeft op zijn YouTube-kanaal een nieuwe video gedeeld. Hij geeft onder meer inzicht gegeven in zijn revalidatie en een opvallende ontmoeting aan het rode licht.

Terwijl het wielerseizoen al enkele weken aan de gang is en over een maand het openingsweekend al voor de deur staat, ligt Remco Evenepoel nog altijd in de lappenmand. Al traint hij dat sinds zaterdag wel weer buiten.

Evenepoel gaf in zijn nieuwe YouTube-video onder meer een blik achter de schermen van zijn revalidatie. Zo zien we Evenepoel onder meer aan het werk in de praktijk van kinesist Thijs Hertsens in Antwerpen.

Evenepoel ontmoet Vertonghen aan het rode licht

Er zijn ook beelden van Evenepoel die zich aan voorbereiden was op het Sportgala, waar hij al voor de vierde keer tot Sportman van het Jaar werd uitgeroepen. En er is ook een opvallende ontmoeting aan het rode licht met Jan Vertonghen.

Op dat moment was Vertonghen nog volop aan het revalideren van zijn blessures aan zijn achillespezen. De twee vragen even hoe het met elkaar gaat. "We worden oud, hé", grijnsde Vertonghen. "Maar we horen elkaar nog."

Evenepoel zal nog zo'n twee maanden zijn vorm opbouwen voor hij weer aan de start staat van een koers. De olympische kampioen wil op 18 april de Brabantse Pijl rijden en daarna ook de drie andere heuvelklassiekers.