Alles op Van Aert: bondscoach De Clercq geeft duidelijke opdracht aan de Belgen op het WK

Bondscoach Angelo De Clercq zorgde er mee voor dat Wout van Aert aan de start staat van het WK veldrijden. Hij gelooft er ook in dat Van Aert ook de regenboogtrui kan pakken.

Met Wout van Aert aan de start van het WK veldrijden heeft België een kandidaat op de wereldtitel. Zelf houdt Van Aert de druk wat af, hij klopte Van der Poel nog niet dit seizoen, maar bondscoach De Clercq heeft er veel vertrouwen in.

"Op dit parcours komen de grote kanonnen naar boven. Wout (Van Aert, red.) kan hier zijn power zeker kwijt, maar deze omloop ligt Mathieu (Van der Poel, red.) natuurlijk ook", zei De Clercq bij VTM Nieuws.

Startpositie van Van Aert is besproken

Het enige grote nadeel van Van Aert op Van der Poel is zijn startpositie. De Nederlander start op de eerste rij, Van Aert pas op de vierde. De Clercq heeft dat ook op tafel gelegd tijdens de tactische bespreking.

"We hebben de startpositie besproken van Wout. Er zijn een aantal scenario's op tafel gelegd, die besproken moesten worden. Alles wat er moest gezegd worden, is gezegd. En iedereen zat ook op dezelfde golflengte."

"Als Wout in de eerste twee rondes ruimte krijgt, dan kan hij wel lang meedoen met Van der Poel", lijkt de opdracht duidelijk voor de andere Belgen. "Mathieu is uiteraard de topfavoriet, maar ik zie een heel ontspannen Wout. Hij heeft er enorm veel zin in. Ik heb er echt vertrouwen in", besloot De Clercq nog.